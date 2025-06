Gaspare Cacciola, mister promozione, ospite de La Sicilia: «Vi racconto il trionfo del Gela»

L'INTERVISTA

L'allenatore ha svelato le sue emozioni e i suoi segreti: «Abbiamo preparato i play off soprattutto a livello mentale»

Gaspare Cacciola ha vinto ancora. Dopo Giarre (2021) e Siracusa (2022) ha condotto in D anche il Gela al termine della doppia finale nazionale di Eccellenza al termine della quale ha prevalso sul Canosa di Puglia. Cacciola, che è stato anche un calciatore di Catania in C1 e Andria in B, ha raccontato le sue emozioni: “Abbiamo preparato i play off soprattutto a livello mentale e in modo capillare. Ho cercato di far capire alla squadra che eravamo organizzati per vincere gli spareggi”.

Il 3-0 ottenuto al 90′ è servito a cancellare lo 0-2 dell’andata. Cacciola ha fotografato l’entusiasmo dell’ambiente: “Lo stadio “Presti” era pieno zeppo come nelle gare che si giocarono ai tempi della Serie C. Il successo è stato condiviso da città, tifoseria, squadra. Siamo stati ospiti al centro storico per la festa finale. Ora spero di restare e di vivere altri momenti intensi e vincenti con la stessa società”.