Gasperini ‘battaglia col Cagliari, qualcuno non si è adattato’

Tecnico Atalanta: 'Liverpool? Dobbiamo imparare da questa gara'

ROMA, 07 APR – Niente sorrisi per Gasperini. “Abbiamo preso un brutto gol quando ancora non ci aveva messo in difficoltà. Da quel gol il Cagliari ha trovato grande energia e la partita e diventata una battaglia: qualcuno sì e altri no non siamo stati in grado di adattarci a questo clima. Per parecchi di noi una bella lezione. Nel finale abbiamo sbagliato qualche scelta, forse se finiva pari era più giusto”. Bakker entrato e poi uscito? “Era in difficoltà, non riusciva a saltare, una scelta tecnica, avrei fatto volentieri a meno di fare quella sostituzione”. Atalanta distratta dal Liverpool? “Per noi vincere a Cagliari avrebbe significato un pezzo di Europa, quello è un nostro obiettivo. Liverpool? Ce lo siamo conquistati: è una squadra che ha lo spirito del Cagliari di oggi e la qualità di una big. Dobbiamo imparare da questa partita”.

