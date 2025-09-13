Gasperini ‘conta la Roma, non ho preclusioni in rosa’

agenzia

'Tutti avranno la loro chance, gerarchie si possono cambiare'

ROMA, 13 SET – “Mi aspetto tanto da tutti, non solo da Pellegrini e Dovbyk. E’ importante la Roma e la stagione da fare”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Torino. “Chi non ha giocato deve arrivare al livello degli altri – ha aggiunto – Oggi c’è uno zoccolo duro, ma le gerarchie si possono cambiare durante la stagione. Non regalo niente a nessuno, ma non ho preclusioni. Nessuno è tagliato fuori, tutti avranno la propria chance”. Soffermandosi in particolare su Pellegrini ha risposto: “Per me è un centrocampista e deve giocare per quel ruolo. Alla fine è rimasto e per me va bene, è un giocatore di valore in più. Ha ripreso ad allenarsi con più intensità, ma non è alla stessa condizione degli altri. Sarà a disposizione, però ha bisogno di crescere e aumentare i giri del suo motore. Avrà tutta la possibilità di esserci utile durante il campionato”. Non risponde sul mercato perché “ora contano solo le gare di campionato” e dribbla a chi gli chiede delle promesse dei Friedkin, “C’è solo un lavoro da svolgere – dice Gasperini -. C’è la necessità di lavorare bene sotto l’aspetto economico e tecnico”. Infine sulla possibilità di vedere Dybala dal 1′: “Ha lavorato bene queste due settimane, ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Sicuramente è in crescita e si è visto già a Pisa”.

