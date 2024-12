Gasperini, ‘la Coppa Italia resta un obiettivo dell’Atalanta’

agenzia

'Parlare di scudetto non ha senso a 22 giornate dal termine'

BERGAMO, 17 DIC – “La Coppa Italia rimane un obiettivo della stagione anche per la formula con cui è costruita. C’è l’opportunità di arrivare subito in alto e giocarci la possibilità di andare in semifinale e in finale”. Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia dell’ottavo di finale a Bergamo contro il Cesena, forte del primato in campionato: “Parlare di scudetto alla sedicesima giornata non ha senso e non significa essere più forti – obietta il tecnico nerazzurro -. Ci sono tante squadre in pochi punti. Noi puntiamo a diventare più forti come squadra, il calcio non è uno sport di singoli”. Il momento dei bergamaschi è positivo, ma con qualche distinguo: “A Cagliari abbiamo avuto un po’ di fortuna nel primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene meritandoci il vantaggio e la vittoria. Non sempre è possibile giocare benissimo novanta minuti”. La giornata di lunedì per l’Atalanta è stata all’insegna dei premi: “Il Pallone d’Oro africano a Lookman e la benemerenza civica del Comune di Bergamo a De Roon sono trofei anche per me. Io vengo dai settori giovanili, l’obiettivo è sempre stato migliorare i giocatori. E’ tutto l’ambiente Atalanta che li mette nelle condizioni di farlo: sono loro a avere i mezzi, noi possiamo solo aiutarli a tirarli fuori”. Infine, su un attaccante che sembra recuperato: “Zaniolo sono due partite che segna, sotto l’aspetto atletico e dinamico è cresciuto dopo un lungo infortunio. Per lui come per altri parla il campo”, conclude Gasperini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA