Gasperini ‘merito dei ragazzi, hanno sposato il mio calcio’

agenzia

Il tecnico della Roma 'il mercato? Martedì tiriamo le somme'

ROMA, 30 AGO – “Non è mai facile, ci sono anche gli avversari che, in questo caso, avevano entusiasmo per il ritorno in A. Siamo stati particolarmente bravi in certi momenti, abbiamo anche rischiato senza disunirci. Abbiamo ripreso bene a giocare dopo le fasi iniziali per poi segnare nella ripresa”. Così Gian Piero Gasperini, intervistato da Dazn, commenta il successo della Roma a Pisa. “Il merito è di questi ragazzi per come mi hanno accolto e per come hanno sposato il mio modo di intendere il calcio – dice ancora il tecnico dei giallorossi -, con un’enorme intensità e disponibilità sul piano atletico. Tolto l’Aston Villa abbiamo fatto tutte partite di spessore, sono soddisfatto e felice per loro, davvero. Ho ereditato un gruppo con valori molto sani. Stiamo facendo davvero passi avanti”. Ma ora si aspetta qualcosa dal mercato? “Aspettiamo martedì e poi tiriamo le somme”, risponde. Poi una battuta sulla coppia Dybala-Soulè. “Sono il presente sicuramente, e io vivo di presente. Soulé ha quasi vinto la partita, Dybala ha fatto un minutaggio superiore, dobbiamo solo augurarci che stia bene e non abbia intoppi fisici. Abbiamo visto anche stasera che sono due giocatori molto importanti”, conclude.

