Gasperini preoccupato ‘in ritardo sul mercato, serve una spinta’

Tecnico Roma: 'Tra un mese si gioca, club ha dato disponibilità'

ROMA, 19 LUG – “Sul mercato siamo in ritardo, ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni perché tanti sono andati via e qualcuno è infortunato. Abbiamo fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene. In queste condizioni non è facile e speriamo ci sia una spinta. La società ha dato grande disponibilità, ci sono le esigenze di mercato ma sappiamo cosa dobbiamo fare, i profili dei giocatori che devono arrivare e mi aspetto una bella accelerazione sul mercato. Preoccupato? Un po’ si, sono già otto giorni che lavoriamo, tra meno di un mese inizia il campionato. La società sta lavorando al meglio per cercare di colmare quelle che sono le partenze, ma sono sicuro che verrà fatto tutto quello che la società vuole fare”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, a margine della sfida contro il Trastevere, non nasconde qualche preoccupazione sul via della stagione della Roma. Parlando di Dybala, autore di una doppietta, invece l’allenatore sottolinea come sia “arrivato bene, già con una buona base di allenamento. Non calcia ancora al meglio, ma oggi ha voluto fare una parte di partita ed è un buon segnale. Lui centravanti? E’ una soluzione di emergenza”. Poi un pensiero sulla prima settimana di lavoro nella quale “non abbiamo rinunciato a cercare di darci un’identità. La prima settimana è stata positiva, i ragazzi hanno tanta voglia di fare, c’è un ottimo ambiente con tanti giovani”. Infine un pensiero sugli infortunati con Dovbyk che “ha un affaticamento, martedì si allenerà già con la squadra. Pellegrini? Ha bisogno ancora di parecchio tempo”, conclude.

