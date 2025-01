Gasperini, pressioni su scudetto e 8/o posto mi danno fastidio

agenzia

Il tecnico atalantino: 'Tanti 14 punti, mica guardo ai soldi'

BERGAMO, 21 GEN – “Siamo a 14 punti e sono molto felice. Comincia a darmi fastidio questa storia di dover vincere lo scudetto o arrivare tra le prime otto in Champions”. Gian Piero Gasperini, dopo il 5-0 allo Sturm Graz nella penultima giornata della League Phase, afferma che l’eventuale turno supplementare per qualificarsi agli ottavi non sarebbe un problema: “Non mi dispiacerebbe giocare andata e ritorno di un ulteriore turno a febbraio, non penso certo a guadagnare più soldi”, sottolinea l’allenatore dell’Atalanta. “Nel 2025 non eravamo ancora riusciti a vincere, questa è la prima in casa in Champions e il risultato è figlio di una netta superiorità ma prima del riposo c’era stata poca qualità, con tante palle perse e passaggini sbagliati – continua Gasperini -. Nel primo tempo De Ketelaere non ha fatto bene, poi è stato concreto e forte come sempre, ma in genere non siamo andati bene nelle finalizzazioni. Cuadrado ha la sua età ma ha caratteristiche sulle fascia di velocità, tecnica e dribbling importanti”. Il 29 i bergamaschi sono chiamati all’impresa a Montjuic: “A Barcellona non ci penso, vediamo le partite di questo turno per verificare le opportunità che ci sono – spiega il tecnico nerazzurro -. Sulla carta è una partita proibitiva, ma ne abbiamo giocate già altre a quel livello. Prima abbiamo il Como, poi febbraio si apre col Torino e il Bologna in Coppa Italia”. Infine, qualche rammarico sul percorso proprio nel torneo europeo: “Aver giocato con Arsenal e Real Madrid in casa significa non aver avuto un calendario facile, se guardo alle sette partite disputate fin qui, dal rigore sbagliato con l’Arsenal all’altro 0-0 col Celtic, qualche punto manca. Ma sono felice anche di essere terzo in serie A davanti a Lazio, Juventus, Fiorentina e Roma”.

