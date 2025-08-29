Gasperini ‘Roma deve avere sua identità a prescindere da Dybala’

agenzia

'Gruppo Europa League? Ci sarà battaglia, dobbiamo stare dentro'

ROMA, 29 AGO – “Ho la sensazione che esista una Roma, poi Dybala è un valore aggiunto soprattutto quando sta bene. Non sono tanti quelli che creano un gap così importante. Ma nessun giocatore, per quanto forte, può essere spiazzante per la Roma che deve avere identità a prescindere da Dybala o dall’individuo che poi può dare qualcosa di più”. Così Gian Piero Gasperini risponde a una domanda sulla ‘Joya’ in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Roma con il Pisa. “Alla fase difensiva partecipano tutti, anche Dybala – continua a chi gli domanda se l’inserimento dell’argentino nella formazione titolare possa comportare qualche difficoltà -. Nel calcio di oggi è così. Poi Paulo ha le sue caratteristiche e va messo a suo agio. Mi auguro sia prolifico a livello di gol e assist, ma non ci sono difficoltà di inserimento di ruolo”. Poi un pensiero su Dovbyk, al centro di tante voci di mercato. “Artem si è sempre impegnato tanto, non ho alcun appunto da fare – dice Gasperini -. Quello che mi aspetto domani è che domani porti tutta la sua energia a favore di un risultato qualora giocasse”. Infine un commento sul girone di Europa League sorteggiato oggi: “Ci sarà da battagliare da subito, perché Lilla e Stoccarda in casa sono ottime squadre – dice Gasperini -. Questa poi è una formula particolare e noi dobbiamo star dentro, non mi strappo i capelli per arrivare ottavo, ma nei 24 dobbiamo esserci. Poi le competizioni vere arrivano a marzo”.

