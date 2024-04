Gasperini, tre punti fondamentali per l’Europa

agenzia

"Roma o Bologna? Guardiamo al nostro percorso"

MONZA, 21 APR – “Sono tre punti fondamentali per l’Europa: per la corsa Champions siamo ancora in ritardo, ma ci hanno riavvicinato, considerato che dobbiamo ancora recuperare una partita”. Gian Pier Gasperini, dopo la vittoria della sua Atalanta a Monza, commenta con soddisfazione l’1-2 che gli consegna una vittoria pesante per la classifica. L’allenatore dell’Atalanta guarda così alla sfida di domani tra Roma e Bologna: “Cosa spero? Spero solamente nei nostri risultati”, spiega l’allenatore dell’Atalanta. “Ci dobbiamo preoccupare solo del nostro percorso. Le giornate che mancano sembrano poche, ma sono ancora tante. Qualcosa in stagione abbiamo già buttato via, ma guardando la fotografia di oggi ci dice che questa vittoria ci dà spinta”.

