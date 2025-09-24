Gasperini’alto livello da tanti,ma serve più forza da chi entra’

agenzia

Konè: 'stiamo bene e vogliamo continuare così'

ROMA, 24 SET – “Devo dire che la prestazione di parecchi giocatori è stata come sempre di alto livello, qualche problema lo abbiamo magari nei finali, specialmente quando entriamo dalla panchina non sempre con l’energia e la forza giusta per dare spinta alla squadra”. Giampiero Gasperini legge così l’esordio della sua Roma con vittoria in Europa League contro il Nizza. La partita è stata in controllo al di là del rigore. E’ tanto difficile tirare in porta alla Roma? “Si, questo indubbiamente, abbiamo già giocato tante partite e questa è una caratteristica forte nostra. Anche questa sera si è visto. Ci può stare poi a volte l’episodio, anche così acerbo su una palla che ormai era fuori. Questo è normale che poi ridà energia all’avversario”. Pellegrini ha invertito la cifra tecnica della squadra? “Pelle – assicura Gasperini – ha queste qualità tecniche indubbie, anche come ha calciato il calcio d’angolo del gol. Secondo me non ha recuperato bene dalla partita di domenica che è stata straordinaria per lui e per il fatto che ha giocato tanto dopo essere stato fermo e sicuramente ha pagato un po’. Oggi era sicuramente un po’ in difficoltà”. “Nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla – aggiunge Konè – all’intervallo il mister ci ha detto che abbiamo fatto cose buone e che avremo avuto tempo, fare pressing ed essere più decisivi nell’ultimo terzo di campo”. Avete vinto 4 partite su 5 in stagione. Ti aspettavi questa tendenza? “Assolutamente si. Sappiamo cosa vuole Gasperini, ci da tanto in allenamento, lavoriamo tanto. Sul campo stiamo bene e ci troviamo bene tra noi, le vittorie poi arrivano e vogliamo continuare così”.

