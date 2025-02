Gasperini,capitalizzato occasioni che erano mancate a altre gare

agenzia

Musi lunghi nel Verona. Zanetti, un risultato del genere fa male

VERONA, 08 FEB – Sorride Gian Piero Gasperini nel dopo partita del Bentegodi. “Nel calcio ci sono momenti in cui concretizzi meno e altri in cui segni con più facilità – ammette il tecnico della Dea – Non sempre è una questione di gioco o di atteggiamento, ma anche di episodi e della capacità di finalizzazione. Contro Torino e Bologna non abbiamo capitalizzato le occasioni create, oggi invece sì. Abbiamo sempre avuto una buona percentuale realizzativa, ma nelle ultime partite siamo stati meno precisi sotto porta. Certo, c’è anche il valore dell’avversario: ogni partita ha una sua storia”. Lungo, invece, è il muso di Paolo Zanetti, allenatore del Verona. “E’ evidente che il divario tra noi e l’Atalanta è importante, ma un risultato del genere fa male – dice -. Dobbiamo reagire subito e guardare avanti. Ci scusiamo con i tifosi per l’ennesima brutta figura che abbiamo fatto in casa, ma è stata una partita diversa dall’andata”. “L’Atalanta ad ogni tiro ci ha fatto gol, abbiamo avuto occasioni anche noi ma è stata una giornata veramente storta”, conclude Zanetti, la cui panchina sarebbe di nuovo a rischio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA