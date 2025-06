Gattuso, da Sion a Palermo, Marsiglia e Valencia: più esoneri che vittorie

Il nuovo Ct della nazionale

Il palmares da calciatore è stellare ma da allenatore ha collezionato tante delusioni

Il calciatore Gennaro Gattuso non si discute, per garra e per trofei (due champions col Milan e un mondiale con la Nazionale).Ma il problema è che il ritorno di Ringhio in azzurro non è come calciatore ma come allenatore. E sulla panchina fin qui la sua carriera è stata tutt’altro che da campione del mondo, collezionando esoneri in giro per l’Europa.Dopo la parentesi Sion in Svizzera, la prima vera panchina di Gattuso è stata quella del Palermo nel 2013: bilancio 6 partite, 3 sconfitte e Zamparini che lo caccia a settembre. E fece bene: il Palermo fu affidato a Beppe Iachini che poi vinse il campionato tornando in serie A. A giugno del 2014 firma per l’OFI Creta, squadra della serie A greca. L’esperienza dura sette partite: perde in casa contro l’Asteras Tripolīs, e dà le dimissioni, poi ci ripensa, ma resiste fino a dicembre.Torna in Italia, nel 2015, stavolta sulla panchina del Pisa in serie C e ottiene la promozione in B. L’anno successivo nel caos societario non salva il club e arriva la retrocessione. Riparte dal Milan Primavera ma dopo l’esonero di Montella è chiamato a guidare la prima squadra (e all’esordio pareggia col Benevento con gol del portiere campano Brignoli…). Perde 4 a 0 la finale di Coppa Italia contro la Juve e il Milan arriva sesto in serie A.L’anno successivo subito fuori dalle coppe e il Milan chiude al 5º posto. Rescinde col Milan e a dicembre del 2019 diventa allenatore del Napoli al posto di Carlo Ancelotti. E’ la stagione della pandemia ma vince la Coppa Italia ai rigori contro la Juve. L’anno dopo il Napoli chiuderà quinto e De Laurentiis lo licenzia.Nel maggio del ‘21 diventa allenatore della Fiorentina ma il rapporto dura due settimane: la causa della rottura è il suo rapporto col procuratore Jorge Mendes. Poi solo esoneri: nel giugno del ‘22 va al Valencia ma nel gennaio successivo rescinde il contratto lasciando la squadra in zona retrocessione. Nel settembre del ‘23 diventa tecnico dell’Olympique Marsiglia ma dura fino a febbraio quando sarà esonerato. Ultima esperienza all’Hajduk Spalato ma ha rescisso nei giorni scorsi per rispondere alla chiamata come CT della Nazionale.