Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia, ora è ufficiale

La nazionale di calcio

Sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, all'’Hotel Parco dei Principi a Roma

Il campione del mondo 2006, Gennaro Gattuso, è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La Figc cercava un tecnico che avesse caratteristiche precise: qualcuno che a settembre, in pochi allenamenti, riuscisse a riaccendere il gruppo, far capire l’importanza e il peso della maglia azzurra e centrare, anche con un senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto la Nazionale, la qualificazione ai Mondiali 2026. Il presidente della Federazione Gabriele Gravina ha detto che non c’è più tempo da perdere ed è obbligatoria la qualificazione: con la grinta e l’esperienza di Gattuso l’Italia ci proverà. Il neo commissario tecnico sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, all’Hotel Parco dei Principi a Roma.

Il 21° giocatore azzurro più presente di sempre

Gattuso è al 21° posto nella classifica degli Azzurri più presenti, è stato convocato 87 volte e ha giocato 73 partite, un giocatore attaccato alla maglia azzurra: “ho sofferto dopo essermene andato via di casa da giovane ma ogni volta che indossavo la maglia azzurra e c’era l’inno nazionale, ricordavo tutta la mia infanzia”, ha detto ‘Ringhiò qualche tempo fa in un’intervista. Lui che ha vinto il mondiale di Germania nel 2006 ma che ha rischiato di perdere, saltando le prime due partite per infortunio: in un momento in cui i giocatori rifiutano la convocazione per problemi con il Ct o per infortuni più o meno gravi, Gattuso non avrebbe voluto saltare le sfide contro Ghana e Stati Uniti per una lesione al quadricipite della gamba destra. “Mi dispiace tantissimo non esserci, quando l’ho saputo volevo piangere. Per me saltare due gare è tantissimo, stare fuori e guardare i compagni senza avere la possibilità di poter dare una mano mi procura un grande dispiacere, anche se cercherò di essere positivo nei confronti del gruppo”, diceva l’ex centrocampista da Casa Azzurri durante il pre-Mondiale della squadra di Marcello Lippi, che non ha potuto lasciarlo fuori. Perché? “Mi lego al pullman con una corda e se mi cacciano vado lo stesso”, sottolineava Gattuso, che ha ora il compito di trasmettere al gruppo di giocatori l’importanza della qualificazione ai prossimi Mondiali ma soprattutto l’importanza della maglia della Nazionale italiana.

Il palmares da calciatore

Un conto è allenare una squadra di club e un conto è allenare una Nazionale. Lo hanno ripetuto come un mantra gli ex calciatori e allenatori italiani a proposito della scelta di affidarsi a un tecnico privo di grandi successi a livello di club, dove il Gattuso allenatore ha raccolto meno risultati positivi rispetto a quanti ne abbia raccolti da giocatore, anche perché ha avuto una carriera da grandissimo campione. Con il Milan, in cui ha registrato 468 presenze in 14 stagioni, ha vinto 10 trofei: 5 in Italia con 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia e 5 internazionali con 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del mondo per club.

La carriera da allenatore