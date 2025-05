Genoa: a Napoli senza Thorsby, Malinovskyi e Miretti

agenzia

Vieria potrà contare sui rientri di Onana, Ekuban e Cuenca

GENOVA, 08 MAG – Ripresa dei lavori al centro sportivo Signorini per il Genoa atteso domenica sera dal posticipo contro il Napoli. In vista della gara del Maradona il tecnico Vieira non potrà contare sullo squalificato Thorsby e sugli indisponibili Matturro, Cornet, Malinovskyi e Miretti, questi ultimi due entrambi reduci da interventi chirurgici e dunque per entrambi stagione ormai finita. Rimangono ai box Matturro e Cornet che il tecnico spera di ritrovare per le ultime due gare di campionato contro Atalanta e Bologna. Buone notizie invece per altri tre elementi indisponibili nelle ultime sfide: Ekuban, Cuenca e Onana hanno ripreso a lavorare in gruppo e crescono le possibilità che possano essere convocati e pronti a scendere in campo per la gara di Napoli. Sfida che è stata vietata ai tifosi genoani residenti in Liguria

