Genoa: a Venezia con Bani in più in difesa

Gollini: sabato con i veneti possiamo ambire a un buon risultato

GENOVA, 19 SET – Punta il Venezia, avversario sabato al Penzo, il Genoa di Alberto Gilardino che ritrova Mattia Bani al centro della difesa. Dei sei indisponibili contro la Roma saranno due i giocatori in recupero, oltre a Bani quasi certa la presenza anche di Norton-Cuffy. Bisognerà attendere il derby di Coppa Italia mercoledì prossimo contro la Sampdoria invece per il rientro degli altri infortunati Miretti, Zanoli, Ankeye e Messias. Intanto giocatori rossoblù protagonisti anche al 64/o Salone Nautico sia per uno shooting fotografico per uno sponsor sia per un incontro con i tifosi. I centrocampisti Frendrup e Miretti oltre al portiere Gollini si sono concessi a tifosi e semplici appassionati presenti al Salone genovese firmando autografi e concedendosi per fotografie. “I punti sono punti e valgono in ugual modo sia che giochi con la Juventus che con il Venezia – ha spiegato il portiere Gollini, analizzando le prossime tre sfide, due di campionato e una di Coppa Italia, molto differenti tra di loro -. Quindi il nostro obiettivo è scendere sempre in campo e cercare di dare il meglio. Contro il Venezia sappiamo che possiamo ambire ad un risultato importante soprattutto passando tramite la prestazione. Ci siamo allenati molto bene e stiamo lavorando tanto, siamo fiduciosi”. Gollini, che in quattro gare è già entrato nel cuore dei tifosi, è arrivato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto ma non nasconde la possibilità di rimanere in via definitiva. “Ho trovato un ambiente veramente bello con persone veramente brave e di alto livello, dallo staff del mister a chi lavora con noi in palestra. Qui si fa veramente calcio in una bella maniera. Mi trovo bene e mi piacerebbe rimanere qua per anni ma ovviamente sono cose che non dipendono solo da me”.

