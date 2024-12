Genoa: Bucci, l’arrivo di Dan Sucu segna una tappa importante

agenzia

'Il club è parte integrante della storia e dell'identità ligure'

GENOVA, 18 DIC – “L’arrivo di Dan Sucu come nuovo azionista di maggioranza del Genoa CFC segna una tappa importante per il club più antico d’Italia e per il calcio ligure. È un’occasione per consolidare il legame tra la storia calcistica della nostra Regione e le prospettive di crescita futura. Auguro buon lavoro alla nuova proprietà, con l’auspicio di un progetto ambizioso che apra la strada a successi duraturi per la società”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta l’ingresso del nuovo azionista di maggioranza del Genoa. “Il Genoa non è solo una squadra di calcio: è parte integrante della storia e dell’identità della Liguria, un simbolo della passione dei suoi tifosi e una risorsa preziosa per il tessuto economico e occupazionale del nostro territorio – continua il presidente -. Inoltre, rappresenta un veicolo straordinario per promuovere Genova e la Liguria nel panorama nazionale e internazionale”. “Il Genoa è una delle società storiche del panorama calcistico italiano e lo sport professionistico ha importanti ricadute economiche sul territorio della Liguria: per questi motivi, l’arrivo di Dan Şucu è una buona notizia non solo per il Genoa, ma per tutta la regione – aggiunge l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – Auspico che il passaggio di maggioranza possa dare inizio fin da subito a un nuovo e importante capitolo della vita di questo club”.

