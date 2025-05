Genoa: con l’Atalanta l’ultima in casa, sarà un saluto ai tifosi

agenzia

C'è Thorsby per gara di sabato sera, Matturro e Cornet in dubbio

GENOVA, 15 MAG – Giornata dedicata alla tattica per il Genoa di Patrick Vieira che sabato sera nell’unico anticipo della penultima giornata sfiderà al Ferraris l’Atalanta dell’ex Gasperini. Il tecnico francese dopo l’ottima prova di Napoli punta al primo successo contro una big in stagione per quella che sarà l’ultima gara casalinga della stagione 24/25 conclusa con la salvezza conquistata con quattro gare d’anticipo. Per la sfida all’ex Retegui Vieira potrà contare sul rientro di Thorsby assente al Maradona per squalifica mentre sono ancora sotto attenta valutazione Cornet e Matturro. In gruppo e disponibili invece Cuenca ed Ekuban. Sicuri assenti i convalescenti Malinovskyi e Miretti per i quali la stagione si è già conclusa. Al termine della sfida con i nerazzurri bergamaschi i tifosi genoani “festeggeranno” con un ‘corteo funebre’ fino a Piazza De Ferrari la retrocessione in serie C della Sampdoria.

