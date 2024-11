Genoa, contratto fino al 2029 per Ekhator

agenzia

Il 18enne protagonista in prima squadra con Gilardino

GENOVA, 11 NOV – Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2029 per il baby attaccante Jeff Ekhator che oggi diventa maggiorenne compiendo 18 anni. Cresciuto nelle giovanili rossoblù, il ragazzo figlio di genitori nigeriani in questa stagione, visti gli infortuni nell’attacco del Grifone, ha avuto occasione di mettersi in mostra con 10 presenze impreziosite da un gol (ad inizio ottobre nella trasferta a Bergamo con l’Atalanta) e un assist: in questi giorni è impegnato in questi giorni con la nazionale italiana Under 19. Ekhator è il più giovane calciatore, dopo Lamine Yamal del Barcellona, ad aver segnato e servito almeno un assist nei 5 maggiori campionati europei.

