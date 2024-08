Genoa: contro il Verona sei assenti per Gilardino

agenzia

Pinamonti pronto all'esordio casalingo dopo gol vittoria a Monza

GENOVA, 29 AGO – Reduce dal successo di Monza il Genoa di Alberto Gilardino attende il Verona domenica al Ferraris prima della sosta per gli impegni delle nazionali (quattro i convocati dalle rispettive nazionali tra le fila dei rossoblù: Malinovskyi, Thorsby, Vasquez e Frendrup). Conto i gialloblù il tecnico dovrà fare a meno di ben 6 elementi. Ai lungodegenti Matturro, Ankeye, Norton-Cuffy e Miretti si sono aggiunti Zanoli e Bani entrambi alle prese con problemi muscolari sofferti proprio a Monza. L’obiettivo del tecnico è quello di recuperare la maggior parte degli indisponibili grazie allo stop del campionato per avere la rosa quasi al completo contro la Roma alla ripresa. La gara di domenica, prevendita a gonfie vele con quota trentamila spettatori già superata, sarà soprattutto l’occasione per l’esordio casalingo di Andrea Pinamonti, l’attaccante scelto per sostituire Retegui, scelta fortemente richiesta dallo stesso allenatore e già protagonista all’esordio grazie al gol vittoria segnato all’U-Power stadium.

