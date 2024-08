Genoa: Ekuban e Gudmundsson in dubbio per l’Inter

agenzia

Tre gli indisponibili. Prima convocazione per Norton-Cuffy

GENOVA, 15 AGO – Mattinata di Ferragosto al lavoro per il Genoa di Alberto Gilardino atteso dall’esordio in campionato sabato al Ferraris contro i campioni d’Italia dell’Inter. Per la sfida contro i nerazzurri il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Marcandalli, Ankeye e Matturro, tutti indisponibili per problemi fisici. Da valutare invece le condizioni di Ekuban e Gudmundsson che stanno recuperando dai rispettivi fastidi muscolari con l’islandese al centro del mercato ed in particolare di una trattativa con la Fiorentina. L’obiettivo è di portarli entrambi in panchina. Verso l’esordio stagionale invece il portiere Gollini così come il difensore Vaquez, tra gli ultimi ad essere rientrati dalle vacanze dopo aver disputato la Coppa America con il Messico. Tra i possibili convocati anche l’ultimo acquisto, il difensore inglese Brooke Norton-Cuffy, acquistato dall’Arsenal proprio questa settimana. Pochi infine i tagliandi rimasti considerando che gli abbonati sono 28093 e quota trentamila è già stata superata.

