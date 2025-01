Genoa: emergenza in attacco col Parma, tre gli assenti

agenzia

Primi calci al pallone per Malinovskyi, Matturro in recupero

GENOVA, 09 GEN – Emergenza in attacco per Vieira in vista della prima gara del girone di ritorno che vedrà il Genoa sfidare al Ferraris il Parma. Oltre alle assenze di Messias ed Ekuban, il tecnico ha perso dopo la gara di Lecce anche Vitinha. Le uniche buone notizie arrivano da Ruslan Malinovskyi che a tre mesi e mezzo dall’infortunio patito a Venezia, frattura del perone e lussazione articolari, ha iniziato a calciare il pallone. Prima di vederlo in campo ci vorrà però ancora tempo. Tra gli indisponibili delle ultime settimane il più vicino al rientro è il difensore Matturro che questa settimana si è allenato con il gruppo e potrebbe essere convocato. Sicuri indisponibili invece Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ahanor e Vitinha. In attacco sono a disposizione Pinamonti, Ekhator e Ankeye. La gara di domenica, fischio d’inizio all’ora di pranzo, segnerà anche l’esordio al Ferraris del nuovo azionista di maggioranza Dan Sucu. Prosegue infine a gonfie vele la prevendita con la gradinata Sud esaurita e poche centinaia di tagliandi di Distinti e Tribuna ancora a disposizione. Già superata per ora quota trentamila spettatori.

