Genoa: Gilardino recupera Bani e De Winter con la Roma

Ancora out invece l'attaccante Messias e l'esterno Zanoli

GENOVA, 12 SET – Buone notizie in casa Genoa con il tecnico Alberto Gilardino che ritrova due giocatori preziosi come Bani e De Winter che oggi si sono allenati insieme al resto del gruppo. Nei giorni scorsi la loro presenza domenica al Ferraris con la Roma era stata fortemente a rischio per affaticamenti muscolari ma i segnali arrivati dalla seduta odierna sono incoraggianti in vista del match con i giallorossi. Possibile che Bani giochi dal primo minuto affiancato in difesa da Vogliacco e Vasquez con De Winter che invece potrebbe partire inizialmente dalla panchina. Mentre non ci sono speranze per Messias che deve smaltire un problema muscolare accusato nell’ultima gara col Verona prima dello stop del campionato per la pausa dedicata alle nazionali. Intanto il club rossoblu ha rinnovato fino al 2027 il contratto del baby classe 2008 Honest Ahanor, terzino sinistro già nel giro della prima squadra con Alberto Gilardino.

