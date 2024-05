Genoa: In islanda riaperto caso presunte molestie Gudmundsson

agenzia

Dopo ricorso donna il giocatore rischia il rinvio a giudizio

GENOVA, 28 MAG – Tegola per Albert Gudmundsson e il Genoa. L’attaccante islandese, al centro del mercato dopo l’ottima stagione in rossoblù, rischia di andare a processo in Islanda. Il giocatore ad agosto 2023 era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da parte di una ragazza nella capitale dell’isola e per questo sospeso dalla nazionale. Il caso è stato poi archiviato tanto che il giocatore era tornato a vestire la maglia dell’Islanda ed a marzo nella gara contro Israele aveva segnato una tripletta. Ma in seguito al ricorso da parte della presunta vittima il caso è stato riaperto e il giocatore rischia di dover andare a processo nei prossimi mesi. “Albert Gudmundsson è innocente. Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell’iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia”, ha sottolineato il suo avvocato Vilhjalmur H. Vilhjalmsson.

