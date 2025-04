Genoa, oltre cinquecento tifosi all’allenamento

agenzia

Vieira recupera Vitinha, disponibile contro l'Udinese

GENOVA, 01 APR – Primo allenamento aperto ai tifosi del 2025 per il Genoa di Patrick Vieira atteso venerdì sera dalla sfida casalinga contro l’Udinese. Oltre cinquecento supporters rossoblù hanno seguito la seduta pomeridiana che ha sancito il rientro in gruppo di Vitinha, dunque a disposizione per l’anticipo, e il parziale rientro di ben quattro elementi: Messias, Cuenca, Ahanor ed Otoa. La squadra è stata salutata da un lungo applauso e alcuni cori di incitamento ma i tifosi hanno seguito soprattutto con molta attenzione la seduta non avendo mai potuto sino ad ora vedere dal vivo un allenamento del tecnico francese arrivato al posto di Gilardino a metà novembre 2024. Per la sfida con i bianconeri friulani Vieira ritrova anche Martin dopo lo stop per squalifica di sabato scorso mentre non sarà ancora disponibile Bani, che sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale al flessore destro di inizio marzo. Ha ripreso a lavorare Mario Balotelli, seguendo un percorso differenziato dopo l’operazione per frattura al quinto metacarpo della mano destra del 28 febbraio scorso.

