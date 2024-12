Genoa: Pinamonti voglio far ricredere chi dubitava di me

agenzia

Vogliacco: Vieira ha portato nuovi concetti lo seguiremo al 100%

GENOVA, 03 DIC – Il quarto risultato utile consecutivo conquistato a Udine nonché la prima vittoria della nuova gestione Vieira ha portato maggiore serenità in casa Genoa. Ma anche tanto entusiasmo come i tifosi, alcune centinaia, hanno dimostrato questo pomeriggio all’incontro con tre giocatori: Andrea Pinamonti, Alessandro Vogliacco e Jeff Ekhator al Genoa Store del Porto Antico. “Una vittoria molto importante – ha spiegato Pinamonti, autore della prima rete in Friuli – perché ne avevamo bisogno. Da adesso, ma come da inizio campionato, stiamo guardando solo noi stessi. Non ci stiamo preoccupando delle altre perché sappiamo quello che vogliamo e quindi sappiamo che se facciamo le cose fatte bene in campo portiamo a casa i risultati. L’espulsione? Non è mai facile perché da fuori può sembrare che la partita sia finita ma c’è sempre il rischio che la squadra in dieci si chiuda, quindi si creino meno spazi. Sicuramente ha aiutato però siamo stati bravi noi a sfruttare questi spazi che hanno creato e portare a casa la vittoria”. Proprio da Pinamonti sono arrivati fino ad ora gol molto pesanti. “L’obiettivo fin dall’inizio del campionato era far ricredere tutte le persone che dubitavano di me al mio arrivo e sono solo all’inizio. Quindi il mio obiettivo è quello di continuare così per fare più gol possibili e aiutare la squadra a fare un bel campionato”. Ma a Udine i rossoblù hanno concluso la gara senza subire reti, altro dato molto importante. “Difesa a 4? Stiamo facendo bene e l’ultima partita non abbiamo preso gol e vogliamo continuare a crescere e migliorare – ha detto Alessandro Vogliacco-. Ringraziamo Gilardino per quello che abbiamo fatto insieme e quello rimane e non lo potrà mai togliere nessuno. Ma siamo curiosi di lavorare con mister Vieira. Ha portato nuovi concetti. Si è presentato con grande umiltà e grande voglia di fare e lo seguiremo al 100%”. E ora il Torino. “Ci teniamo a regalare un bottino pieno ai nostri tifosi perché ci spingono tanto soprattutto nei momenti difficili. In casa manca la vittoria e non vediamo l’ora che arrivi”.

