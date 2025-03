Genoa: squadra già a Cagliari per l’anticipo

agenzia

Indisponibili Vitinha e Bani, domani la lista dei convocati

GENOVA, 06 MAR – Il Genoa è già a Cagliari dove domani sera sfiderà la formazione di Davide Nicola nell’anticipo che aprirà la 28/a giornata di campionato di serie A. Gli uomini di Vieira hanno sostenuto un’ultima rifinitura al Signorini prima della partenza e domani in mattinata si prepareranno con una seduta di risveglio neuromuscolare. Vieira dovrà fare ancora a meno di Vitinha, Bani e Thorsby, infortunati. Vi sono peraltro alcuni elementi non al meglio, e così il tecnico francese deciderà solo all’ultimo domani se portarli, in campo o in panchina, o non rischiare. Anche per questo motivo la lista dei convocati verrà diramata solo domani mattina dopo la fase di risveglio neuromuscolare. Non ci saranno al seguito della squadra tifosi genoani residenti in Liguria per il divieto emesso dal prefetto di Cagliari.

