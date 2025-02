Genoa: tripletta per Ekuban nella partitella in famiglia

agenzia

A segno Kassa e Venturino 5-1 all'Under 20, Malinovskyi in campo

GENOVA, 12 FEB – L’attaccante Caleb Ekuban in gran spolvero nel test in famiglia che ha visto il Genoa di Vieira sfidare in una partitella giocata in due tempi da 30′ la formazione under 20 rossoblù attesa venerdì dalla sfida di campionato al Torino. Cinque a uno il risultato finale per la prima squadra che ha visto oltre ad Ekuban, autore di una tripletta, andare a segno anche Venturino e Kassa mentre a rendere meno amara la sconfitta per i grifoncini è stato Spicuglia. Sotto osservazione il centrocampista Onana che lunedì sera potrebbe debuttare nel posticipo che vedrà il Genoa sfidare al Ferraris il Venezia, complici le assenze in mediana degli infortunati Badelj e Thorsby. Attese indicazioni anche da Malinovskyi che proprio nella gara d’andata contro il Venezia a settembre si infortunò gravemente riportando la frattura del perone e una lussazione articolare. Il centrocampista ucraino, che ha preso parte alla sfida, è però sempre più vicino al rientro. Domani il gruppo godrà di un giorno di riposo mentre la ripresa è fissata per venerdì quando all’allenamento collettivo dovrebbe prendere parte anche Maxwell Cornet, l’ala ivoriana che si era infortunato a Firenze e che punta ad essere in campo lunedì sera.

