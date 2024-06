Genoa: ufficiale il rinnovo di Ekuban per altri due anni

agenzia

L'1 agosto amichevole a Brescia con le Rondinelle

GENOVA, 28 GIU – Il Genoa e l’attaccante Caleb Ekuban ancora insieme. Il giocatore italo ghanese, in scadenza di contratto, ha ufficialmente rinnovato con il club rossoblù per altre due stagioni con opzione per una terza. Ekuban veste la maglia del Genoa dal 2021/22 e in queste tre stagioni, nonostante un problema ai tendini, poi risolto con una operazione, ha collezionato oltre 70 presenze tra serie A e serie B e Coppa Italia. Il Genoa ha inoltre ufficializzato una quarta amichevole che vedrà la squadra di Gilardino sfidare il Brescia l’1 agosto al Rigamonti con fischio d’inizio alle ore 18.30. Prima di questa sfida il club del presidente Zangrillo scenderà in campo in altre tre occasioni durante il ritiro previsto a Moena dal 13 al 26 luglio. Il 14 luglio contro i dilettanti del Fassa, sabato 20 contro il neopromosso in serie A Venezia e giovedì 25 contro il Mantova, promosso in serie B.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA