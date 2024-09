agenzia

Tchatchoua e Tengstedt su rigore firmano la vittoria dei veneti

ROMA, 01 SET – Colpo del Verona che espugna Marassi battendo per 2-0 il Genoa. Hanno deciso il match le reti di Tchatchoua, a segno al 10′ della ripresa e di Tengstedt al 19′ st su calcio di rigore. Per la squadra allenata da Alberto Gilardino è la prima sconfitta in campionato.

