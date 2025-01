Genoa: Vieira, a Roma è dura ma non andremo a difenderci

agenzia

'Badelj out? ho varie soluzioni, su tutte Kassa e Masini'

GENOVA, 15 GEN – Sfatato il tabù Ferraris, prima del successo sul Parma il Genoa non aveva ancora vinto in casa in questo campionato, adesso c’è quello dell’Olimpico giallorosso. Il Genoa infatti ha vinto solo al Flaminio nel 1990, gol di Aguilera, quando l’Olimpico era in ristrutturazione per i Mondiali. “Non lo sapevo però può essere una sfida in più – il commento del tecnico dei rossoblù Vieira -, ci sarà una grande atmosfera e noi dobbiamo gestire le emozioni, dobbiamo pensare a giocare e se riusciamo a fare questo possiamo metterli in difficoltà. Ci vorrà fiducia e personalità”. “Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice – aggiunge -. Hanno qualità individuali e giocatori forti, alcuni hanno vinto il mondiale, ma noi siamo orgogliosi di andare a fare la nostra prestazione. Di certo sarà una gara diversa rispetto a quella con il Parma e dovremo essere pronti. Sarà una sfida difficile ma molto eccitante perché giocare davanti a 75 mila tifosi in quella atmosfera mi permetterà di capire molto dei miei giocatori. Di certo non possiamo andare solo a difenderci”. Assente Badelj, ancora out Ekuban, Vitinha e Norton-Cuffy, il dubbio principale riguarda l’utilizzo di Messias e naturalmente il sostituto del centrocampista croato. “Per quanto riguarda Messias, dico che dobbiamo imparare da quanto accaduto in passato, per questo valuteremo con lo staff medico – spiega -. E’ un giocatore importante per noi ma va gestito bene. Badelj? Ho provato alcuni giocatori come Kassa ma anche Masini che ha sempre fatto bene quando è entrato. Miretti potrebbe fare quel ruolo, ma per le sue qualità tecniche serve di più alla squadra se gioca più avanti come posizione”.

