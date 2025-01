Genoa: Vieira, con il Monza non possiamo sbagliare

agenzia

Badelj, Messias, Vitinha, Ekuban e Norton-Cuffy ok. Out Bani

GENOVA, 25 GEN – Scontro salvezza lunedì sera per il Genoa che al Ferraris sfiderà il Monza, ultimo in classifica. Dopo aver spezzato il tabù in casa battendo il Parma nell’ultima sfida tra le mura amiche, Badelj e compagni vogliono ripetersi riscattando la sconfitta con la Roma la scorsa settimana. “Ma se pensiamo che possa essere una partita facile allora sbagliamo tutto – ha ammonito il tecnico francese – . Siamo pronti a fare una grande partita con umiltà e anche come squadra sappiamo che sarà una partita difficile da giocare”. “Loro nelle ultime sfide hanno fatto bene dimostrandosi una formazione aggressiva e si giocheranno la vita. Ma anche per noi sarà una sfida importantissima e non possiamo sbagliare l’atteggiamento – ha aggiunto l’allenatore -. Dobbiamo essere pronti di testa perché loro saranno pronti e ripeto saranno molto aggressivi. La nostra motivazione dovrà essere al loro stesso livello, non possiamo essere da meno. Se così fosse vorrebbe dire che non abbiamo compreso bene la difficoltà di questa gara. Non si può sbagliare”. Quella contro il Monza sarà anche la partita dei rientri. “Ho quasi tutti a disposizione ma in forma fisica diversa” ha spiegato Vieira che ha recuperato Badelj, Vitinha, Ekuban, Norton-Cuffy e Messias. Il tecnico potrà inoltre contare sul neo acquisto Cornet mentre Otoa non è ancora pronto. “Cornet può giocare a sinistra o a destra ed ha portato qualità diverse da quelle che abbiamo e poi è arrivato con la voglia di aiutare la squadra, un ragazzo che ha voglia di giocare. E’ ambizioso e vuole tornare in nazionale, per riuscirci deve giocare e fare bene. Ha gioia e fame di calcio e questo per me è importantissimo. Non ha però ancora tutta la gara nelle gambe ma può subentrare. Messias? ha bisogno di ritrovare la fiducia, questa settimana ha lavorato un po’ con la squadra e domani faremo una prova, se andrà bene potrà essere nel gruppo per lunedì, va gestito bene. Non è però di sicuro pronto per giocare dall’inizio”. Sicuro assente invece Bani “non sarà pronto per lunedì” ma Vieira ha più opzioni a disposizione per la difesa “abbiamo Matturro o De Winter, senza dimenticare che c’è ancora Sabelli, sceglierò domani. Bani tornerà la prossima settimana in gruppo”.

