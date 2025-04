Genoa, Vieira ‘il Como ha qualità, dovremo essere aggressivi’

agenzia

Lunga lista di assenti, in dubbio anche Zanoli e Vitinha

GENOVA, 26 APR – Il Genoa domani a Como per riscattare la sconfitta infrasettimanale con la Lazio ma con tante assenze importanti. Patrick Vieira deve fare i conti con gli indisponibili sicuri come Onana, Ekuban, Malinovskyi, Otoa (squalificato), Cornet e con alcuni elementi in dubbio come Vitinha e Zanoli “li valuteremo domani all’ultimo”. Sarà una sfida al sapore di Premier quella tra Vieira e Fabregas, i due tecnici di Genoa e Como a loro volta da giocatori e ‘bandiere’ dell’Arsenal. “Cesc l’ho conosciuto ai tempi dell’Arsenal – spiega Vieira – era giovanissimo ma già molto maturo per la sua età. Gli è sempre piaciuto il calcio propositivo e si vede, come allenatore sta facendo benissimo. Il Como gioca con fiducia, hanno un’identità di gioco chiara e sta facendo un bel lavoro. E lui è un tecnico al quale piace che la sua squadra gestisca il possesso”. Sfida non semplice per il Grifone anche perché il Como è reduce da tre vittorie consecutive. “Il Como è una squadra con qualità ed ha vinto le ultime tre e vincere è sempre difficile ma quando succede porta fiducia e ti aiuta a giocare meglio. Noi dovremo essere concentrati, aggressivi giocare con intensità”, sottolinea Vieira. “Il messaggio da parte nostra è chiaro: – continua – abbiamo ancora tanto da giocarci sia a livello collettivo che individuale e le prossime gare sia per me che per il mio staff saranno importanti per seguire il comportamento dei giocatori, vogliamo creare un gruppo con elementi che non mollano mai e che lavorano sempre con concentrazione e determinazione. Mi servirà molto questo periodo perché chiederò molto a loro e voglio vedere come si comportano”. L’obiettivo è ripetere l’avvio contro la Lazio evitando però il cartellino rosso che ha poi condizionato la gara. “Per competere sarà importante l’equilibrio – aggiunge -. I primi venti minuti contro la Lazio mi sono piaciuti moltissimo, sia con Vitinha accanto a Pinamonti che per il lavoro fatto dai centrocampista, purtroppo non abbiamo segnato altrimenti la gara sarebbe cambiata”.

