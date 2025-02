Genoa: Vitinha, stop di due settimane per distrazione a flessore

agenzia

L'attaccante si era infortunato nel secondo tempo con il Venezia

GENOVA, 19 FEB – Stop di almeno due settimane, dopo le quali verrà rivalutato, per l’attaccante portoghese del Genoa Vitinha. Il giocatore si era fermato nel secondo tempo della sfida con il Venezia lunedì scorso lamentando il problema al flessore che gli accertamenti ai quali è stato sottoposto oggi hanno confermato. Si tratta di una distrazione muscolare che verrà rivalutata tra due settimane. Il giocatore dunque salterà sicuramente le gare con Inter ed Empoli e difficilmente sarà disponibile per la trasferta di Cagliari. Il rientro appare possibile, anche considerando il quadro clinico pregresso del giocatore che si è già fermato due in stagione per problemi muscolari saltando cinque gare tra ottobre e novembre e due il mese scorso dopo aver lamentato un problema simile nella trasferta di Lecce nella prima gara del 2005, proprio in vista della gara di ritorno con i Salentini in programma il 16 marzo prossimo al Ferraris anche se la successiva sosta potrebbe propendere la società a non forzare i tempi. Intanto oggi al Signorini hanno lavorato solo i giocatori convalescenti, oltre a Vitinha gli indisponibili sono Ahanor, Thorsby e Badelj, mentre il gruppo riprenderà gli allenamenti domani in vista dell’anticipo di sabato sera a Milano contro l’Inter.

