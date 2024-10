Genoa: Zangrillo, Balotelli? E’ un sogno romantico

agenzia

"La decisione non dipende da me ma dalla indicazione tecnica"

GENOVA, 25 OTT – “Balotelli? Non dipende da me. Io ho espresso un sogno romantico se poi risponde anche ad una indicazione tecnica non sta a me dirlo”. Così il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, intercettato all’ingresso della Lega Calcio a Milano. Mario Balotelli è infatti uno dei possibili rinforzinel mirino dei dirigenti del Genoa dopo gli infortuni che hanno falcidiato la squadra di Gilardino, in particolare il reparto offensivo con Vitinha, Ekuban e Messias assenti a lungo. “Ne so tanto come voi – ha poi aggiunto Zangrillo -. Ci vediamo dopo che magari..” ha però concluso il presidente del Genoa lasciando intendere che qualcosa in giornata potrebbe accadere. E da Genova le indicazioni sono proprio di una decisione odierna ma Balotelli non è il solo giocatore sotto i riflettori, gli uomini mercato rossoblù assieme alla guida tecnica, stanno valutando infatti più profili per trovare quello più adatto nel breve periodo.

