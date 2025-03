Genoa:per Bani lieve lesione al flessore, salta Cagliari e Lecce

agenzia

Contro l'ex Nicola out anche Thorsby e Vitinha

GENOVA, 04 MAR – Sospiro di sollievo per Mattia Bani che ad inizio secondo tempo domenica scorsa contro l’Empoli aveva zittito il Ferraris fermandosi per un problema muscolare. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto oggi il difensore centrale del Genoa e vicecapitano dei rossoblù hanno evidenziato una lesione lieve del flessore. Bani salterà dunque le prossime due gare, la trasferta di venerdì a Cagliari e la sfida successiva contro il Lecce in casa, poi complice la sosta dovrebbe rientrare per la gara con la Juventus. Per venerdì sera Vieira dovrà inoltre fare a meno ancora degli infortunati Thorsby, Vitinha e Ahanor. La squadra intanto dopo il giorno di riposo concesso oggi domani riprenderà gli allenamenti al Signorini.

