Genoa,Vasquez ‘manca vittoria su big, ci proveremo con il Milan’

Bani, 'Sarebbe ciliegina sulla torta in una stagione difficile'

GENOVA, 30 APR – Una salvezza conquistata in anticipo nonostante una stagione difficile tra infortuni, problemi societari e il cambio di tecnico, ma il Genoa ha raggiunto l’aritmetica certezza di giocare ancora in serie A e lunedì contro il Milan cercherà la ciliegina sulla torta non avendo ancora sconfitto una big in campionato. “A ottobre eravamo ultimi. Oggi siamo salvi con cinque partite che ancora mancano, siamo stati all’altezza e dobbiamo finire così”, commenta Johan Vasquez ospite con il compagno di squadra e di reparto Mattia Bani ad Euroflora, dove hanno visitato gli stand partendo proprio da quello del Genoa. “Noi cerchiamo di dare sempre tutto in campo e contro il Milan avremo una motivazione in più proprio perché non abbiamo ancora sconfitto una big – evidenzia Vasquez -. La stagione? Credo che a tutte le squadre succeda lo stesso tra infortuni, un calendario un po’ brutto e questo secondo me è il calcio ma quello di buono che abbiamo saputo fare è stato gestire bene il momento difficile e non aver mai perso la testa. E credo che ancora oggi abbiamo quell’atteggiamento”. Come Vasquez, anche Bani punta i rossoneri per suggellare una stagione iniziata male ma chiusa nel migliore dei modi. “Battere una grande è una cosa che ci manca un po’ quest’anno – spiega il difensore centrale del Genoa -. Lavoriamo per cercare, visto che il calendario ce ne farà affrontare diverse da qui alla fine, di mettere la ciliegina sulla torta al nostro campionato”. La stagione? “Ci abbiamo sempre creduto, è logico che abbiamo passato un brutto periodo sia in termini di risultati che un po’ di forma generale per tante assenze, – ricorda Bani – però eravamo non dico tranquilli, ma consapevoli che ne saremmo venuti fuori perché vedevo comunque la squadra e sapevo che avevamo le qualità per venir fuori, così abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ne siamo contenti”.

