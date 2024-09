Genova lancia ‘Beactive’, torna la Settimana Europea dello Sport

agenzia

Dal 23 al 30 settembre: Siniscalchi, è rivolta a tutti

GENOVA, 15 SET – “Siamo contenti di essere a Genova per lanciare la settimana europea dello sport promossa dalla Ue e in Italia dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio. Questo territorio è molto ricco di iniziative sportive oltre che di infrastrutture per promuovere qualsiasi tipo di disciplina sportiva iniziando dal mare”. Lo ha detto il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi presentando allo Yacht Club di Genova insieme al sindaco Marco Bucci e all’assessore regionale Simona Ferro la settimana dello sport che dal 23 al 30 settembre coinvolgerà migliaia di giovani in tante discipline in tutta Italia. Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. I singoli progetti nazionali sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea e coordinati da un Ente nazionale, che per l’Italia é il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’attuazione delle singole attività è affidata a Sport e salute attraverso gli eventi che vengono realizzati su tutto il territorio nazionale, tra cui la #BeActive Night. “L’iniziativa è rivolta a tutti i normodotati ma anche alle persone con disabilità, il contesto storico è favorevole dopo i tanti successi alle ultime Olimpiadi e Paraolimpiadi. Testimonianza del fatto che c’è grande attenzione nel nostro paese alla promozione dello Sport con queste iniziative per rendere accessibile a tutti la pratica” ha aggiunto Siniscalchi. “Tra cinque giorni ricorrerà un anno dalla introduzione in Costituzione dello sport con cui la repubblica riconosce il valore educativo e sociale dello sport in ogni sua forma – ha detto ancora Siniscalchi -. Questa iniziativa si svolgerà in contemporanea in tutti i paesi Ue”. “Genova Capitale europea dello Sport ospita una cosa molto bella e importante che è di livello nazionale e si concluderà a Roma. Fornisce una occasione per tutti di praticare sport. Per noi è molto importante come amministrazione, vogliamo investire molto nello sport, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo perché crea buoni cittadini. Lo sport è per tutte le età – ha aggiunto Bucci – io stamani ero in barca a vela. Certamente a una certa età non faremo 9 e 70 su cento metri ma facciamo il possibile”. L’assessore regionale Simona Ferro: “Siamo orgogliosi che venga annunciata qui per comunicare i grandi valori dello sport, inteso anche come stile di vita che aiuta anche a rimanere in salute”.

