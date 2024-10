Germania: Bayern beffato, pari dell’Eintracht al 94′

agenzia

Finise 2-2 big match della Bundesliga, Lipsia vince fuori casa

ROMA, 06 OTT – Finisce in parità, 3-3, il big match della sesta giornata della Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. I bavaresi vanno in vantaggio al quarto d’ora con l’ex napoletano Kim Min-Jae, ma l’Eintracht pareggia sette minuti dopo com l’egiziano Marmoush. Ci sono poi due gol, uno per parte, nel giro di tre minuti dal 35′ al 38′, con i francesi Ekitike per la squadra di casa e Upamecano per il Bayern. Poco dopo l’inizio della ripresa gli ospiti segnano ancora con Olise, altro francese e grande protagonista del torneo dell’Olimpiade di Parigi, ma quando per il Bayern sembra fatta arriva, al 49′ st, la rete del pari dell’Eintracht, ancora con Marmoush. Così ora il Bayern si ritrova al comando assieme al Lipsia (che oggi ha vinto 1-0 sul campo dell’Heidenheim), con 14 punti e una migliore differenza reti rispetto al team targato Red Bull. L’Eintracht è sotto di un punto, a quota 13. Seguono il Friburgo a 12 e il Bayer Leverkusen e l’Union Berlino a 11.

