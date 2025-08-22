agenzia
Germania: Bayern comincia con il ‘botto’, 6-0 al Lipsia
All'Allianz Arena, Kane è il match winner con una tripletta
ROMA, 22 AGO – Impressionante dimostrazione di forza del Bayern Monaco, che comincia con il ‘botto’ la Bundesliga 2025-2026. Infatti, davanti al pubblico amico della Allianz Aena, travolge il Lipsia per 6-0, con reti di Olise, del nuovo acquisto Luis Diaz e ancora Olise nel primo tempo, e con una tripletta di Kane, acclamatissimo dai tifosi, nella ripresa. I bavaresi mandano così un segnale forte alla concorrenza: vogliono un altro titolo.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA