Germania: Bayern vince grazie a Musiala, bene anche Leverkusen

I bavaresi allungano a +6 sull'Eintracht, bloccato sul pari

MONACO DI BAVIERA, 07 DIC – Partito dalla panchina ed entrato in campo al 7′ della ripresa, Jamal Musiala è il stato protagonista della vittoria del Bayern Monaco per 4-2 contro l’Heidenheim. Infatti è stato lui a segnare la doppietta che ha deciso l’incontro. Di Upamecano e Goretzka le altre due reti dei bavaresi, che grazie a questa vittoria hanno portato a 6 punti il vantaggio sull’Eintracht, più diretta inseguitrice della capolista. Infatti la squadra di Francoforte non è andata al di là del pari, per 2-2, contro l’Augusta e ora ha 27 punti contro i 33 del Bayern. Terzo a quota 26 è il Bayer Leverkusen, avversario dell’Inter martedì in Champions League, che ha vinto di misura, per 2-1, contro il St. Pauli: reti di Wirtz e Tah in apertura e poi gol di Guilavogui all’84’ per il club di Amburgo.

