Germania: Wirtz nominato Giocatore dell’anno in Germania

L'ex Bayer senza rivali, a Schuster il premio di miglior tecnico

ROMA, 10 AGO – Florian Wirtz è stato nominato Giocatore dell’anno in Germania, poche settimane dopo il suo trasferimento dal Bayer Leverkusen al Liverpool, che l’ha pagato 100 milioni di sterline (115 milioni di euro). Il 22enne ha ottenuto 191 voti tra i giornalisti sportivi tedeschi, oltre il doppio di quelli andati al secondo, Michael Olise del Bayern Monaco (81). Wirtz è stato definito uno dei “migliori giocatori del mondo. È di livello mondiale” dall’ex allenatore del Leverkusen, Xabi Alonso, ora sulla panchina del Real Madrid. Col Bayer, ha messo insieme 57 gol e 65 assist in 197 partite e anche nel Liverpool sarà chiamato a fare il doppio ruolo, di suggeritore e marcatore. Il titolo di Allenatore dell’anno è andato a Julian Schuster, che ha portato il Friburgo al quinto posto nel suo primo anno su quella panchina, qualificandosi per l’Europa League. Il quarantenne ha ricevuto 97 voti ed è succeduto a Xabi Alonso.

