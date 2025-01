Gerrard lascia il club saudita Al-Ettifaq

agenzia

L'ex capitan del Liverpool lo allenava da 18 mesi

RIAD, 30 GEN – L’ex capitano del Liverpool Steven Gerrard ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore dell’Al-Ettifaq dopo 18 mesi di mandato, ha annunciato il club saudita. “L’Al-Ettifaq Football Club e Steven Gerrard hanno concordato di comune accordo di separarsi”, ha affermato il club in una nota. Gerrard, in carica dall’estate del 2023, aveva prolungato il suo contratto l’anno scorso fino al 2027. “Il calcio è imprevedibile e a volte le cose non vanno come vorremmo – ha detto l’ex allenatore di Rangers e Aston Villa – Mi è piaciuto lavorare in un nuovo paese, con una cultura diversa”. L’ex centrocampista inglese é stato in panchina per 59 partite del club saudita, ma ne ha vinte solo 23. Questa stagione ha registrato otto sconfitte in 17 partite e solo cinque vittorie in campionato.

