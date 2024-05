Gerry Scotti ‘Pioli un galantuomo, ha fatto il massimo’

agenzia

'Non si danno voti ma merita 8+, ora vediamo chi viene'

DOGLIANI, 25 MAG – “Pioli ha fatto il massimo che poteva fare con i mezzi e gli elementi che aveva a disposizione. Il secondo posto di quest’anno con un’Inter irraggiungibile è un buon risultato. Forse tutti ci aspettavamo qualcosa in più in Europa, ma lì abbiamo mancato clamorosamente”. Così Gerry Scotti al Festival della Tv d Dogliani. “E’ stato un galantuomo. Non si danno mai i voti, ma io gli do un bell’8+. Nello stile della sua uscita dal Milan credo abbia da insegnare. Ora vediamo chi viene”, ha aggiunto.

