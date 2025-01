Ghiaccio: Europei Short Track; Italia oro staffetta donne

agenzia

Un altro successo per l'olimpionica, argento per l'Ungheria

ROMA, 18 GEN – Ancora una medaglia, ed è un altro oro (il secondo di giornata per Arianna Fontana) agli Europei di Short Track a Dresda. Le azzurre Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Arianna Fontana, assieme a Arianna Sighel che aveva disputato la semifinale, hanno vinto la gara della staffetta 3.000 metri donne. Argento per l’Ungheria e bronzo per la Polonia. L’Italia chiude quindi questa giornata di gare con 4 medaglie: i 2 ori di Arianna Fontana nei 1.000 metri e della staffetta femminile, l’argento di Pietro Sighel nei 500 metri e il bronzo di Elisa Confortola nel 1.000 metri.

