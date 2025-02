Ghisolfi ‘le voci su Ancelotti? allenatore della Roma è Ranieri’

agenzia

Il ds fa il punto 'siamo contenti del nostro mercato di gennaio'

ROMA, 05 FEB – “I nuovi arrivati? Sono contento, abbiamo lavorato con sinergia con il mister e lo staff. Siamo contenti del nostro mercato, avevamo dei paletti del Fair Play Finanziario e non era facile. Pensiamo di aver raggiunto i nostri obiettivi: poi sarà il campo a parlare, ma siamo contenti”. Così, ai microfoni di Sport Mediaset, il ds della Roma Florent Ghisolfi. Al dirigente dei giallorossi chiedono poi se sia stato già tracciato un profilo per il prossimo allenatore. “Stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando per il futuro – risponde Ghisolfi -, ma oggi conta solo il presente, c’è Ranieri che sta facendo un gran lavoro. Abbiamo tre competizioni, abbiamo fame e vogliamo fare bene. Le voci su Ancelotti? L’allenatore della Roma oggi è Ranieri”.

