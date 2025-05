Ghisolfi, su nuovo tecnico Roma allineato con Ranieri e Friekdin

agenzia

'Rinnovo Svilar? Non c'è fretta, ma siamo al lavoro'

ROMA, 04 MAG – “Non sono qua per confermare o no il processo o i nomi. Quello che posso dire è che stiamo lavorando, siamo allineati con il mister e la proprietà. Vogliamo costruire un’organizzazione seria. Quando la proprietà si sentirà pronta lo comunicherà”. Così Florent Ghisolfi, diesse della Roma, ha risposto a Sky Sport sul nuovo allenatore giallorosso. “Se sarà un nome mai emerso? Come detto, non voglio confermare nomi, stiamo lavorando sul futuro, ma è importante anche il presente, soprattutto questa partita”, ha aggiunto. Infine una battuta sul rinnovo di Svilar: “Non abbiamo fretta. Il contratto scade nel 2027. Stiamo parlando e siamo ottimisti, lui vuole restare alla Roma e noi vogliamo costruire con lui”.

