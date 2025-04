Giappone: Leclerc, deluso dal quarto posto ma non sorpreso

agenzia

Hamilton: "Io e Charles in due direzioni diverse per l'assetto"

ROMA, 05 APR – “Sono deluso per il risultato, ma non sorpreso. Ci aspettavamo delle McLaren molto veloci ed anche la Red Bull. Sapevamo di non poter fare un miracolo. Però ci sono fine settimana nei quali quello che impari é più importante del risultato”. Così, a Sky Sport, Charles Leclerc ha commentato il quarto posto nella qualifica del GP del Giappone. “Oggi non ce n’era di più, spero che ciò che abbiamo provato ieri per la gara mi aiuterà” ha aggiunto il ferrarista. “Ogni weekend lavoriamo tantissimo, da parte mia non ho estratto tutto il potenziale della vettura – ha commentato Lewis Hamilton, che partirà ottavo – Abbiamo scelto due direzioni diverse per l’assetto. Il suo é andato bene in qualifica, il mio spero che renda in gara”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA