Giappone: Leclerc, la Ferrari é meglio di quanto ha mostrato

agenzia

"Sento di aver imparato molto sulla nostra vettura"

ROMA, 04 APR – “Abbiamo provato diversi set-up durante le due sessioni di prove e sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo” é l’opinione di Charles Leclerc al termine del venerdì a Suzuka. “Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, a causa delle diverse bandiere rosse e del traffico che hanno compromesso la seconda sessione – ha aggiunto -, ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento. Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà le sessioni di domani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA