Gila ‘la Lazio può crescere ancora, Sarri mi ha migliorato’

Lo spagnolo:"Baroni sta facendo ottimo lavoro,tutti diamo 100%"

ROMA, 27 OTT – “Ci aspettavamo questa classifica, abbiamo fiducia in quello che facciamo già dal ritiro. Nelle prime partite non abbiamo iniziato a questo livello ma c’era comunque fiducia nella proposta del mister che sta facendo un ottimo lavoro, tutti diamo il 100%. Ora siamo in un momento positivo e dobbiamo sfruttarlo. Possiamo migliorare ancora”. Così Mario Gila, difensore della Lazio, commenta il momento della squadra biancoceleste dopo la vittoria contro il Genoa in conferenza stampa. Sulla propria crescita il difensore sottolinea come sia merito di “Sarri perché tatticamente mi ha aiutato molto, anche se posso migliorare ancora in tantissime cose e sono contento di avere ancora margini di miglioramento” “Siamo cresciuti a livello di squadra, siamo venti giocatori e tutti danno il massimo in campo perché c’è fiducia in tutti da parte del mister e di tutti i compagni”, conclude lo spagnolo.

