Gilardino “grazie genoani, vi porterò nel cuore”

agenzia

L'ex tecnico affida ai social il suo saluto ai tifosi rossoblù

GENOVA, 20 NOV – Con un messaggio su Instagram, Alberto Gilardino, esonerato ieri dopo due anni da tecnico del Genoa con il quale ha conquistato la promozione in serie A, mantenuta la passata stagione con cinque giornate d’anticipo ed attualmente al quart’ultimo posto, ha voluto salutare i tifosi rossoblù. “Ciao GenoA! Vorrei salutare e ringraziare chi ha creduto in me, come Allenatore e, prima di tutto, come Uomo – ha scritto il campione del mondo 2006 -. Un saluto e un grazie a tutti i giocatori che in questi anni hanno condiviso con me questo lungo ed emozionante viaggio, ai miei due alleati fidati, Tano e Dario, e a tutto il mio staff. Ringrazio di cuore tutte le persone che lavorano al Pio con dedizione e passione, costantemente per il bene della squadra. Grazie a tutto il Popolo Genoano, anima instancabile e cuore pulsante del Grifone, grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di unico e straordinario. Vi porterò nel cuore, per sempre. Gila”. Un post che in pochi minuti ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti dopo che i suoi giocatori sin da ieri sempre sui social lo avevano ringraziato pubblicamente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA